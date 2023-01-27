تاعرابت يسعد "العميد" بانتصار طال انتظاره

استعاد فريق النصر ذاكرة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين بعد انتظار دام نحو 3 أشهر، وذلك على حساب ضيفه الظفرة اليوم، بهدف دون مقابل ضمن الجولة 14. وكافح "العميد" على مدار الشوطين لتسجيل الفوز، وخرج بالنقاط كاملة ما سيمنح لاعبيه جرعة من الاستقرار في الجولات القادمة.

ويدين الفريق بالفضل إلى لاعبه المغربي عادل تاعرابت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46، بكرة رأسية في الزاوية البعيدة، وأكمل الفريقان بعدها تبادل الهجمات على المرميين، لكن النتيجة لم تتغير، ليحصد بذلك النصر النقطة 11، بينما تجمدت نقاط الظفرة عند 7.

يذكر أن "الأزرق" ومنذ فوزه في الجولة الثانية على حساب عجمان بهدفين نظيفين بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، عاش أسوأ فتراته في المسابقة، إذ لم يحقق الفوز في 11 مباراة على التوالي، قبل أن يعود للطريق الصحيح بالفوز على الظفرة الذي يعد أحد أبرز منافسيه ضمن صراع البقاء.

يذكر أن "الأزرق" ومنذ فوزه في الجولة الثانية على حساب عجمان بهدفين نظيفين بتاريخ 10 سبتمبر الماضي عاش أسوأ فتراته في المسابقة، إذ لم يحقق الفوز في 11 مباراة على التوالي، قبل أن يعود للطريق الصحيح بالفوز على الظفرة الذي يعد أحد أبرز منافسيه ضمن صراع البقاء.