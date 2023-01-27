العين يسعد جمهوره بخمسة أهداف و25 نقطة على حساب "البرتقالي"

حقق فريق العين فوزاً مهماً على ضيفه عجمان بنتيجة 5-1 اليوم، ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، ليضيف "الزعيم" النقطة 25 في رصيده، في حين تجمدت نقاط الضيوف عند 23. وقص الدولي التوغولي لابا كودجو شريط الأهداف في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية، وعزز زميله الدولي الأوكراني يارمولينكو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد متابعة لكرة شتتها حارس عجمان علي الحوسني.

وواصل "البنفسج" ضغطه باتجاه "البركان" ونجح تعزيز تقدمه بواسطة لاعبه يارمولينكو الذي سجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 37 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء انتهى عليها الشوط الأول، وشهدت بداية الحصة الثانية تحسن في مستوى أداء الضيوف نجحوا على أثره من تسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعب بريستيج مبونغو في الدقيقة 46 بتسديدة قوية من لمسة واحدة.

وأمام الضغط المستمر للضيوف استطاع أن يحافظ فريق العين على هدوئه ويؤمن الفوز بتسجيل الهدف الرابع بواسطة قائده بندر الاحبابي في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما اختتم مهرجان الأهداف لابا كودجو بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 83 من كرة سددها من فوق الحارس علي الحوسني.