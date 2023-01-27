لمسة أرجنتينية تقود بني ياس للفوز على خورفكان

عاد فريق بني ياس إلى سكة الانتصارات اليوم، بعد الفوز على مضيفه خورفكان بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين. ونجح نجمي "السماوي"، الأرجنتينيين خيمينيز وسواريز من تسجيل هدفي الفوز، ليرفع بني ياس رصيده إلى 18 نقطة، بينما ظل خورفكان بـ 15 نقطة.

وافتتح بني ياس التسجيل عن طريق خيمينز من ضربة جزاء احتسبت له في الدقيقة 30، بعد تعرض تدخل في حق لاعب بني ياس الفرنسي اوبا نيكيتا.

ونجح بني ياس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق سواريز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وأكمل بني ياس المباراة بشعرة لاعبين بعد طرد فيكتور لنيله انذارين في الدقيقة 62. وقلص خورفكان النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق البرازيلي فابيو جونكالفيس بكرة راسية.