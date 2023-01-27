«يد الشارقة» تظهر في بطولة الخليج للمرة السابعة

أعلن نادي الشارقة، أمس، عن مشاركة فريق رجال كرة اليد، في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس، المقامة في نسختها الـ39 بضيافة البحرين خلال الفترة من الثامن وحتى الـ17 من مارس المقبل.

ويسجل الشارقة «بطل الرباعية المحلية والعلامة الكاملة لبطولات الموسم الماضي» مشاركته السابعة في البطولة، آخرها قبل ست سنوات في نسخة 2016، كما سبق للشارقة استضافة كأس «خليجي 29» لكرة اليد عام 2009.

وقال مشرف كرة اليد في نادي الشارقة جاسم محمد لـ«الإمارات اليوم»: «إن هدف (يد الشارقة) في بطولة البحرين هو المنافسة على اللقب الخليجي»، مشيراً إلى صعوبة المهمة في ظل وجود منافسين أقوياء، بحجم الكويت الكويتي بطل الأندية الآسيوية، ونور السعودي صاحب اللقب القاري السابق.

وأوضح: «المستوى الفني لبطولة البحرين يماثل من حيث القوة بطولات الأندية الآسيوية، كما أنها تمثل بروفة مصغرة قبل الاستحقاق الآسيوي لـ(يد الملك) يونيو المقبل في إيران».

وعن ضغوطات المنافسة على الألقاب المحلية والخارجية، قال جاسم: «أشكر اتحاد اليد على تفهمه وتعاونه في تعديل جدول الدوري، خصوصاً أن المشاركة الخليجية تأتي خلال فترة توقف لبطولة الدوري تمتد 40 يوماً، ونحن عازمون على مواصلة ما بدأنا هذا الموسم، وتكرار سيناريو الموسم الماضي بالهيمنة على جميع البطولات المحلية، خصوصاً بعد تتويجنا بلقبي «السوبر الإماراتي» و«كأس الإمارات» وبلوغ الفريق المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتي سنلتقي فيها الأحد المقبل مع فريق مليحة».