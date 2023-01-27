الشارقة يقهر البطائح في النهائي الأول للصالات

تغلب الشارقة على البطائح بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية الأولى لدوري الصالات التي أقيمت في الصالة الرياضية لنادي اتحاد كلباء ليحقق «الملك» أول انتصار في الدور النهائي.

ويلتقي الفريقان في المباراة النهائية الثانية الاثنين المقبل في القاعة الرياضية لنادي البطائح.

وسجل للشارقة وائل الضنحاني في الدقيقة 11 والبرازيلي فيتور سيلفا في الدقيقة 16، بينما سجل لفريق البطائح لاعب الشارقة راشد الهنائي في مرماه في الدقيقة 30 وعبدالله الفلاسي 38.

وفي ركلات الترجيح تألق حارس مرمى الشارقة جابر آل علي وتصدى لكرة بينما تصدى القائم لركلتين، بينما سجل لاعبو الشارقة كل الضربات.

وتنص لوائح البطولة على منح درع البطولة للفريق الذي يحقق الفوز في مباراتين من أصل ثلاثة مباريات نهائية.