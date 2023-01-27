النصر والظفرة.. «مباراة المصير»

يلتقي النصر مع الظفرة في مباراة مصيرية للفريقين في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة الثامنة ليلاً اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، إذ ستحدد نتيجة المباراة بشكل كبير مسارهما في صراع الهروب من شبح الهبوط. ويحتل «العميد» المركز الـ12 بثماني نقاط بفارق نقطة عن الظفرة في المركز الـ13.

ويدخل «الأزرق» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حصل على نقطة مهمة خارج ملعبه أمام الشارقة. ويأمل النصر أن ينهي السلسلة السلبية الأسوأ في تاريخه بعدما حقق فوزاً واحداً في الذهاب وتعادل في خمس مباريات وتلقى الخسارة في سبع.

في المقابل لا يختلف الوضع بالنسبة للظفرة الذي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى الدور الأول بالفوز على منافسه المباشر دبا بهدفين مقابل هدف، ليغادر المركز الأخير ويحصل على دفعة معنوية مهمة قبل خوض لقاء النصر.