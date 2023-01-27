خورفكان وبني ياس في مهمة «فك الشراكة»

يتطلع خورفكان وضيفه بني ياس إلى استعادة نغمة الانتصارات حين يتواجهان اليوم الساعة الخامسة والربع مساء ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد أن تعرضا للخسارة في الجولة الماضية، إذ خسر خورفكان أمام الوصل بثلاثية نظيفة، وبني ياس أمام الوحدة 0-1. ويتشارك الفريقان النقطة الـ15، لكن بني ياس يتقدم بفارق الأهداف في المركز التاسع، مقابل الـ10 لخورفكان.

ويأمل خورفكان تكرار سيناريو الموسم الماضي حين فاز 4-2، وكانت نقطة انطلاقته لتحقيق البقاء، بينما في الموسم الجاري يريد الاستمرار في حصد النقاط وبلوغ المنطقة الآمنة. في المقابل لا يريد بني ياس تعثراً آخر، خصوصاً بعد أن حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة قبل التعثر في الجولة الماضية أمام الوحدة.

والتقى الفريقان في خمس مواجهات فاز بني ياس في ثلاث مقابل فوز واحد لخورفكان، وآخر مباراة بينهما في الذهاب انتهت بفوز بني ياس 1-0.