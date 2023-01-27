10 صفقات رفعت من إثارة سوق الانتقالات الشتوية.. أقواها بيريرا

شهد سوق الانتقالات الشتوية تحركات هادئة من أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعيداً عن إبرام صفقات عدة على غرار ما حدث في المواسم الماضية، ويعد كل من النصر ودبا الفجيرة الأنشط بتعاقد «العميد» مع ستة لاعبين جدد، وإبرام «النواخذة» خمس صفقات جديدة، بينما جذب الوحدة الأنظار بأقوى صفقة بتعاقده مع البرازيلي ماتيوس بيريرا قادماً من الهلال السعودي.

«الإمارات اليوم» تستعرض 10 صفقات رفعت من إثارة سوق الانتقالات الشتوية، على النحو التالي:

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