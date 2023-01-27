أكثر من 2000 مشارك في كأس العرب و«دولية الفجيرة» للتايكواندو

يستضيف مجمع زايد الرياضي بين 2 و8 فبراير المقبل، النسخة الثالثة لكأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو بنسختها العاشرة، وتقام البطولتان برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 2000 مشارك في البطولتين، بواقع 722 رياضياً في كأس العرب، و1364 في «دولية الفجيرة».

وجاء الإعلان عن تفاصيل البطولتين من خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة أمس، بحضور رئيس اللجنة المنظمة رئيس اتحاد التايكواندو، العميد الدكتور أحمد الزيودي، والمستشار في الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بوهندي، والأمين العام للاتحاد عبدالله السماحي، ومدير البطولة نادر أبوشاويش. ويشارك في البطولتين رياضيون من 55 دولة في العالم. وتنطلق بطولة الفجيرة الدولية في الخامس من فبراير المقبل، بينما تقام منافسات كأس العرب يومي 2 و3 فبراير المقبل.

وتستقطب كأس العرب العديد من النجوم والأبطال الأولمبيين، بينهم صالح الشرباتي، صاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020، والمصري سيف عيسى، صاحب برونزية البطولة نفسها. وبخصوص المشاركة الإماراتية، يشارك في الحدث 314 لاعباً ولاعبة من الإمارات، بجانب 44 لاعبة من نادي الفجيرة.

• بطولتا كأس العرب و«دولية الفجيرة» للتايكواندو تقامان بين 2 و8 فبراير المقبل.