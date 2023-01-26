«الملك» يتوّج بطلاً لدوري «رديف كرة الصالات»

فاز فريق الشارقة ببطولة دوري الرديف لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على ضيفه اتحاد كلباء 3-2 في مباراة الإياب في مرحلة (البلاي أوف)، التي أقيمت أول من أمس، ليتفوق بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-3.

وتوّج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ونائبه ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبدالملك جاني، بحضور عدد من القيادات الرياضية، الفائزين، وحصل لاعبو الشارقة على درع الدوري والميداليات الذهبية ومكافأة مالية بلغت 100 ألف درهم، فيما نال لاعبو كلباء الميداليات الفضية.

وسجل للشارقة راشد الهنائي هدفين، والبرازيلي ليوناردو جويدا، بينما سجل هدفي كلباء عبيد البلوشي وحمد الزعابي.

ويُقام اليوم نهائي الدوري العام للرجال، الساعة السابعة والربع مساء، في لقاء الذهاب بين البطائح والشارقة.