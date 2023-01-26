تنظيم مزاد على قمصان لاعبي الشارقة والنصر

انطلقت أول من أمس، فعاليات المزاد على قمصان لاعبي الشارقة والنصر التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة 13 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وفتح المجال أمام الجماهير للمشاركة في المزاد على قمصان فريقي الشارقة والنصر حتى الساعة السادسة من مساء يوم أمس.

ونظمت المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.