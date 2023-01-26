بطولة «الفاية للجوجيتسو» تنطلق فبراير المقبل

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تنظيم بطولة «الفاية للجوجيتسو» في الرابع من فبراير المقبل، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبالتعاون مع مركز تيم نوغيرا الرياضي. وتقام المنافسات في منطقة جبل الفاية في الشارقة، بمشاركة 200 لاعب من الناشئين والشباب والرجال.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي أحمد العويس، في تصريح صحافي: «نواصل في أسرة النادي العمل المشترك لنشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس، ونتطلع أيضاً إلى توفير عناصر الاحتكاك للاعبي النادي، للإعداد الجيد للموسم الجديد».