28 هدفاً في ثانية جولات كأس دبي الفضية للبولو

شهدت الجولة الثانية لبطولة كأس دبي الفضية للبولو 2023، إحراز 28 هدفاً في مباراتين.

وتقام منافسات البطولة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة خمسة فرق: هي الإمارات والحبتور وإيه أم وبنجاش وذئاب دبي كافو، وبهانديكاب 20 جول.

وفي المباراة الأولى فاز فريق «ذئاب دبي كافو» على فريق «بنجاش» بنتيجة 14 مقابل ثمانية أهداف.

وفي المباراة الثانية حسم التعادل بنتيجة 3-3 لقاء فريقي «إيه إم» مع الإمارات، وهو التعادل الأول في البطولة.