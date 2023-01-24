«سيلتك فوياجر» يفتتح رصيد انتصارات «نقابة بلو» في ميدان

افتتح الجواد «سيلتك فوياجر» انتصارات فريق «نقابة بلو للسباقات» ومدربه محمد مردود في مضمار «ميدان»، بفوزه بلقب الشوط السابع والختامي من السباق الـ12 في موسم سباقات المضمار العالمي، الذي نظمه نادي دبي لسباقات الخيل أول من أمس، ورعت أشواطه السبعة «الطاير للسيارات» بإجمالي جوائز بلغ 630 ألف درهم.

ونجح الفارس فرانسوا هيرهودت في قيادة «سيلتك فوياجر» للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من مجريات الشوط السابع، قبل إطلاق العنان له في الـ400 متر الأخيرة، قاطعاً خط نهاية الشوط الذي امتد لمسافة 1200 متر عشبي، بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة وتسع ثوانٍ و46 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق «الرقبة» عن صاحب المركز الثاني الجواد «بيرشان إمباير» المملوك لأحمد الهاشمي وإشراف المدرب حمد المرر وقيادة الفارس ران سكوت.

واستهل أول انتصارات الأمسية بانتزاع الجواد «راجي» بشعار ياس للسباقات وإشراف المدرب ماجد الجهوري لقب الشوط الافتتاحي الذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر رملي.

وفي بقية النتائج ودع الجواد «ليجند أوف كان» لمالكه ومدربه فوزي ناس فئة «المبتدئة»، بفوزه بلقب الشوط الثاني الذي امتد لمسافة 1600 متر عشبي، قبل أن يهدي الجواد «جراند دبي» مالكه حميد راشد علي الرايحي والمدرب مصبح المهيري لقب الشوط الثالث الذي خصص لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 2000 متر رملي.

وشهد الشوط الرابع الذي خصص لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 2000 متر عشبي، انتزاع الجواد «زوكيني» للمالك حمد بن حرمش وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، انتصاره الثاني على التوالي لهذا الموسم، قبل أن يذهب لقب الشوط الخامس المخصص لفئة «هانديكاب» لمسافة 1800 متر عشبي لصالح الجواد «إنفينسبيلي» بشعار «نقابة بورسلي» للسباقات.

وفاز «هايد بارك» لسلطان علي وإشراف المدرب سالم بن غدير بلقب الشوط السادس الذي جرى لمسافة 1600 متر رملي، وخصص لخيول فئة «هانديكاب».