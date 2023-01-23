ختام أولى جولات بطولة أبوظبي للإبحار الشراعي

اختتمت مساء أمس بنجاح منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي للشراع الحديث، والتي أقيمت على كاسر الأمواج بمشاركة 32 متسابقا في مختلف فئات البطولة.

وانقسمت الجولة التي استمرت لأربعة ساعات كاملة إلى 3 فئات هي الأوبتيمست، وفئة إلكا 4 ، وفئة إلكا 6 ، بالإضافة لعدد من الفئات الفرعية لكل فئة.

ففي فئة الأبتيمست ناشئين حقق المركز الأول خليفة أحمد الرميثي، فيما تمكنت أجاتا ليلا من إحراز المركز الأول في فئة أوبتيمست فتيات، وفي فئة الأوبتيمست العمومي حل في المركز الأول مايد العلي، وجاء ثانيا سيف الزعابي، وثالثا سيمون هرتسوف.

وتفوق في فئة "إلكا 4 " محمد الزعابي الذي حل في المركز الأول، وثانيا جاء ماجد المرزوقي، وثالثا محمد مروان. وفي فئة الفتيات حققت كاميليا القبيسي المركز الأول، وفي فئة الناشئين حقق محمد مروان المركز الأول، وفي فئة إلكا 6 فاز محمد عبد الكريم بالمركز الأول، وحل ثانيا حارث العلي، وثالثا عثمان عبد الكريم.

وسجلت المنافسات لمتسابقي الأكاديمية تفوقا فنيا كبيرا استمر طوال مراحل السباق بفئاته المختلفة لا سيما وأنها تأتي كي تكون الجولة الأولى ضمن خمس جولات كاملة ستقام خلال هذا الموسم.

وأكد خليفة السويدي مشرف السباق أن البطولة في ثوبها الحالي تحقق أهدافا عديدة على مستوى الرياضات البحرية، حيث تعطي للمتسابقين فرصة التحضير للبطولات المحلية والدولية، خاصة مع التدريبات والتمارين المكثفة التي يتلقاها المشاركون في البطولة من الأكاديمية والخبرات المتراكمة.

وثمن السويدي الأداء القوي والمستوى المتميز الذي قدمه المتسابقين في البطولة، مؤكدا أن زيادة عدد الجولات إلى 5 سيعطي للمشاركين فرصة من أجل تطوير مهاراتهم ولياقتهم.