كأس دبي الفضية للبولو تواصل منافساتها غداً بمباراتين في الجولة الثانية

تقام غداً الثلاثاء، مباراتان ضمن منافسات كأس دبي الفضية للبولو 2023 في نسختها الـ13، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتجمع المباراة الأولى بين فريقي بنجاش وذئاب دبي كافو، والثانية بين فريقي «إيه أم» والإمارات، فيما يحصل فريق الحبتور على راحة من المباريات في هذه الجولة.

وتعد مباراة الغد هي الأولى لفريق «بنجاش»، الذي أعفته القرعة من خوض الجولة الأولى الافتتاحية، فيما ستكون الثانية لمنافسه فريق ذئاب دبي كافو، الذي خسر مباراته الأولى 5-13 أمام فريق الإمارات.

وفي المباراة الثانية غدا، يخوض فريق الإمارات صاحب الفوز الأكبر في الجولة الأولى، مباراته الثانية؛ حيث يواجه فريق «إيه أم» الذي خسر أولى مبارياته أمام الحبتور 12-13.