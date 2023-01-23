«حشيم» بطلاً لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً

تّوج المحمل «حشيم»، لمالكه النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظّمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أول من أمس، ضمن مشاركات النادي في فعاليات وأنشطة المهرجان.

انطلق السباق من أمام جزيرة اللولو، واستمر لمسافة ستة أميال بحرية، وهو يعد الجولة الأولى لهذه الفئة، ضمن منافسات الموسم الجديد، وشهد منافسة قوية في كل مراحله، بمشاركة 46 محملاً من مختلف إمارات الدولة، وسط حماس كبير من قبل البحارة الشباب الذين شاركوا في المنافسات، والذي حسمه المحمل «حشيم» بجهود البحارة، وبراعة النوخذة محمد المرزوقي، حيث اختار المسار المناسب للوصول إلى خط النهاية، أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة أبوظبي.

وجاء في المركز الثاني المحمل «لاهوب»، لمالكه عبدالله علي جابر الحمادي، بقيادة النوخذة محمد عبدالله سيف المرر، وحل في المركز الثالث المحمل «سلطان الخير»، لمالكه عادل فاروق عبدالله طاهر الحمادي، بقيادة النوخذة علي ناصر سالم أحمد الحميري.

كرّم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى مدير إدارة الرياضات البحرية ماجد المهيري، ومشرف عام السباق سعيد المهيري، وعضوا اللجنة المنظمة للسباق خليفة الرميثي، وناصر الظاهري.

من جانبه، أكد خليفة الرميثي، أن سباقات مهرجان الشيخ زايد، التي ينظمها النادي في كل فئاتها ضمن مشاركاته في هذا الحدث الكبير طوال السنوات الماضية، حلقة من سلسلة تراثية عريقة يقدمها المهرجان في أبهى صورة تبهر المتابعين.