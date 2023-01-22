الشارقة يتعادل مع النصر بـ 10 لاعبين

حول الشارقة تأخره أمام ضيفه النصر إلى تعادل الإيجابي 1-1 بعدما كان النصر متقدما بهدف نظيف حتى الدقيقة 79 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الشارقة ضمن الجولة 13 والأخيرة للدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين.

وحافظ الشارقة بهذا التعادل على الصدارة رافعا رصيده إلى 27 نقطة في حين أن التعادل حرمه تأكيد حسم لقب بطل الشتاء في انتظار نتيجة مباراة شباب الأهلي صاحب المركز الثاني بـ 25 نقطة وعجمان التي ستقام غداً، فيما رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر.



وتلقى الشارقة ضربة قوية في بداية المباراة إثر إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء لحارس مرماه عادل الحوسني «18» لعرقلته لمهاجم النصر مينيل مالابا ليقوم مدرب الشارقة كوزمين بسحب اللاعب لوان بيريرا ويحل محله الحارس درويش محمد ويكمل الشارقة المباراة ناقصا بعشرة لاعبين.

واسفر ضغط النصر المكثف على مرمى أصحاب الأرض في الشوط الأول عن

تسجيله هدفا عكسيا «30» سجله الحارس درويش محمد بالخطأ في مرماه من كرة خادعة لعبها لاعب النصر المغربي عادل تعرابت.



وتعادل الشارقة من ركلة جزاء سددها البرازيلي كايو لوكاس«79» من ركلة جزاء.