العين ينجو من مطب البطائح.. لابا كلمة السر

نجا فريق العين من السقوط فخ التعادل للمرة الرابعة على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وحقق فوزاً صعباً على مستضيفه البطائح 3-2 في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ضمن الجولة 13 من المسابقة، ليضع بذلك «الزعيم» النقطة 22 في رصيده، فيما تجمدت نقاط «الراقي» عند 13.

وقص لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 27 ليمنح بذلك «الزعيم» فرصة لالتقاط الانفاس خصوصاً وأن انطلاقة المباراة كانت سريعة ولم تمر بمرحلة جس النبض، وترجم الضيوف سيطرتهم على اللقاء بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 35 بواسطة الدوري الأوكراني أندري يارمولينكو.

وأكمل «الزعيم» اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 1+45 بعد حصول لاعبه ايرك جورجينس على البطاقة الصفراء الثاني وهو ما تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء نتج من إحداها استقبال شباكهم لهدف تقليص الفارق في الدقيقة 60 حينما حول المدافع كوامي كويديو الكرة بالخطأ في شباك فريقه.

وتواصلت الأخطاء الدفاعية للفريق الزائر الذي استقبلت شباكه هدف التعادل 2-2 في الدقيقة بواسطة البرازيلي لورنسي دو في الدقيقة 81، لكن مهاجم الضيوف لابا كودجو عاد ليظهر في الدقائق الأخيرة ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 87 ليمنح فريقه انتصاراً صعباً، بعد أن كان فريقه تعادل في أخر ثلاث جولات على التوالي.