أحمد عامر يسجل هدفين في الجزيرة ويقود كلباء لفوز ثمين

قاد لاعب اتحاد كلباء أحمد عامر فريقه للفوز على ضيفه الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين ليصبح رصيد كلباء 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 23.

وحصل الجزيرة على ضربة جزاء بعد عرقلة اللاعب عمر تراوري سجل منها علي مبخوت هدف التعادل 40.

ونجح اتحاد كلباء من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أحمد عامر في الدقيقة 88 بعد كرة رأسية هزت شباك علي خصيف.