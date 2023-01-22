«بطل الشتاء» يغري الشارقة.. ومغادرة القاع مطلب نصراوي

يستضيف الشارقة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، نظيره النصر، ضمن الجولة الـ13 والأخيرة للدور الأول، إذ يأمل «الملك» حصد لقب «بطل الشتاء»، وحصد النقطة 29، وإنهاء الدور الأول متصدراً ترتيب دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتله حتى الجولة الماضية برصيده 26 نقطة، في حين يسعى النصر الذي يحتل المركز الـ12 للابتعاد عن القاع، وتجنب الخسارة الثامنة، وتحقيق الفوز الثاني له، كونه لم يحقق حتى الآن سوى فوز واحد على حساب عجمان بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية للدوري، في حين تعادل في أربع مباريات، وخسر سبع مباريات، ورصيده سبع نقاط فقط.

واستغل الشارقة والنصر فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج العربي في العراق، من خلال التحضير الجيد للمباريات المقبلة في الدوري، واطمئنان كل فريق على جاهزية لاعبيه من الجوانب كافة.

وعلى صعيد فريق النصر الذي يمر بظروف صعبة جعلته يحتل مركزاً متأخراً في ترتيب فرق الدوري الـ12، فقد عزز صفوفه أخيراً باللاعبين، المهاجم التوغولي بنيل ملابا قادماً من اتحاد كلباء، والبوسني سمير مميشيفيتش، وسلطان الشامسي وعبدالعزيز صنقور وسعود عبدالرزاق.

ويأمل النصر من خلال الانتدابات الجديدة في صفوفه، تغيير الصورة السلبية التي ظهر بها في الفترة الماضية، والعمل على إعادة الفرحة للجمهور النصراوي من جديد.

يذكر أن النصر حقق فوزاً كبيراً على الشارقة في الملعب نفسه الذي تقام عليه مباراة اليوم بثلاثية نظيفة في الدور الأول لدوري الموسم الماضي، لكن الشارقة عاد وفاز على النصر في الدور الثاني بهدفين نظيفين.