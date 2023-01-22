كابوس كأس المحترفين يزعج الوصل أمام خورفكان

يخوض الوصل مواجهة صعبة، عندما يلتقي خورفكان في افتتاح مباريات الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 5:15 مساءً على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى «الإمبراطور» للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، خصوصاً أنه يمتلك في رصيده 22 نقطة، بينما لدى «النسور» 15 نقطة في رصيده.

وتعد هذه المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في الموسم الحالي، حيث إن كابوس كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سيزعج الوصل، بعدما خسر أمام خورفكان على الملعب نفسه الذي يستضيف لقاء اليوم بأربعة أهداف دون رد، رغم أن «الفهود» حقق الفوز في لقاء الذهاب خارج أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع «الأصفر» البطولة من الدور الأول.

في المقابل، يخوض خورفكان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تحسنت نتائج الفريق عقب استئناف الدوري بعد المونديال، إذ تعادل «النسور» خارج أرضه أمام الوحدة في الجولة الـ11، ثم حقق الفوز على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ12، والمفارقة أن المباراتين حقق خلالهما خورفكان «ريمونتادا» في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.