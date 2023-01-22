برغش سادس صفقات النصر في الانتقالات الشتوية

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب محمد برغش في سادسة صفقات «العميد» خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم برغش من الوحدة إلى «الأزرق» دون الكشف عن تفاصيل التعاقد، إذ شارك الدولي السابق مع «العنابي» خلال الموسم الحالي في أربع مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، بينما شارك في ثلاث مباريات بمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتعاقد النصر خلال الانتقالات الحالية مع كل من التوغولي مالابا قادماً من اتحاد كلباء، وسعود عبدالرزاق وعبدالعزيز صنقور على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، وسلطان الشامسي معاراً من العين، والبوسني سمير ميميشيفيتش قادماً من الدوري الصيني، بينما استغنى عن خدمات طارق أحمد بفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.