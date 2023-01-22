الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس اليد
تأهل الشارقة ومليحة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، عقب تخطيهما بنجاح، أمس، الدور نصف النهائي، بفوز «الملك» على الوصل (31-24)، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر، واحتياج مليحة لشوط إضافي للفوز على الجزيرة (40-39) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (32-32)، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الوصل.وعانى الشارقة لإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدف وحيد على الوصل بواقع (14-13)، قبل أن يتمكن رجال «الملك» من توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني وإنهاء اللقاء لصالحهم (31-24).
بدوره فرط الجزيرة في فرصة إنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق هدف وبنتيجة (17-16)، بعد أن نجح مليحة في إدراك التعادل مع نهاية الوقت الأصلي (32-32)، والذهاب بالمباراة إلى شوطٍ إضافي عرف من خلاله مليحة كيفية انتزاع الفوز (40-39) والتأهل للنهائي.
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