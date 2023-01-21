محمد برغش.. سادس صفقات النصر في "ميركاتو الشتاء"

أعلنت شركة النصر لكرة القدم اليوم تعاقدها مع اللاعب محمد برغش في سادس صفقات "العميد" خلال فترة الانتقالات الشتوية. وانضم برغش من الوحدة إلى "الأزرق" دون الكشف عن تفاصيل التعاقد، إذ شارك الدولي السابق مع "العنابي" خلال الموسم الحالي في 4 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين بمعدل دقائق بلغ 216 دقيقة، بينما شارك في 3 مباريات بمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بمعدل دقائق بلغ 82 دقيقة.

وتعاقد النصر خلال فترة الانتقالات الحالية مع التوغولي مالابا قادماً من كلباء في صفقة انتقال حر، وسعود عبدالرزاق وعبدالعزيز صنقور على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، وسلطان الشامسي معاراً من العين، والبوسني سمير ميميشيفيتش قادماً من الدوري الصيني، بينما استغنى عن خدمات لاعب الوسط طارق أحمد بفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين. ويحتل النصر المركز الـ 12 في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق انتصاراً واحداً وتعادل في 4 مباريات وخسر في سبع.