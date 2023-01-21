«الصقور» يهزم «سيتي» ويرتقي إلى وصافة دوري «الهواة»

فاز فريق الإمارات أمس، على فريق سيتي برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت في الملعب الرئيس الثاني لنادي النصر، ضمن منافسات الأسبوع 18 في افتتاح مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى. وسجل لـ«الصقور» لاعبه البرازيلي دياغو فارياس هدفين في الدقيقتين (45+4) و76، وهدف للمغربي عصام سحتيت في الدقيقة 49، وهدف رابع من سيف النقبي (90+1).

وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد فريق الإمارات 35 نقطة في وصافة الدوري، بانتظار استكمال مباريات الجولة حيث ستُقام مساء اليوم أربع مباريات ويلعب فيها عند الساعة الخامسة وخمس دقائق الرمس مع الفجيرة، ومسافي مع التعاون، والعروبة مع حتا، بينما عند الساعة الخامسة و10 دقائق يلعب فرسان هسبانيا مع «غلف إف سي»، وتستكمل غداً بثلاث مباريات أهمها مواجهة العربي مع دبا الحصن، ويلعب أيضاً الذيد مع بينونة، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء.