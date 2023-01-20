130 فريقا في بطولة كأس مانشستر سيتي بأبوظبي

أعلن نادي مانشستر سيتي عن اكتمال عدد فرق الناشئين المشاركين في بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي التي تقام فعالياتها في العاصمة منتصف فبراير المقبل.

وتهدف البطولة الكروية التي أطلقت في عام 2017 إلى تطوير مواهب اللاعبين الصغار في المنطقة وإثارة شغفهم برياضة القدم. وحققت البطولة على مدار السنوات الماضية نجاحًا كبيرًا ومشاركة متزايدة، فلأول مرة منذ 2019، تشهد النسخة الجديدة مشاركة ما يزيد عن 130 فريقًا يضمون 1750 لاعبًا ناشئًا من مختلف أنحاء العالم.

وتقام منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي في عطلة نهاية الأسبوع يومي 18 -19 فبراير المقبل، وتتواصل الفعاليات من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً في استاد مدينة زايد الرياضية. كما يتضمن الحدث فعاليات عائلية للحضور في "قرية السيتي" التي تفتح أبوابها أمام الجمهور من مختلف الأعمار وتقدم لهم العديد من العروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية الممتعة.

وينظم النادي فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة الفريق الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تجمعه مع نادي نوتنجهام فورست على شاشات العرض الضخمة، يوم الأحد 18 فبراير. كما يستعرض نادي مانشستر سيتي خلال هذه الفعالية، كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتيح لمشجعيه فرصة إلقاء نظرة قريبة من الكأس.