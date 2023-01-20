"الصقور" يقسو برباعية على "سيتي" في دوري الدرجة الأولى

فاز فريق الإمارات اليوم على فريق سيتي برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي اقيمت في الملعب الرئيس الثاني لنادي النصر، ضمن منافسات الاسبوع 18 في افتتاح مرحلة الاياب لدوري الدرجة الاولى. وسجل لـ"الصقور" لاعبه البرازيلي دياغو فارياس هدفين في الدقيقتين (45+4) و76، وهدف من المغربي عصام سحتيت في الدقيقة 49، وهدف رابع من سيف النقبي (90+1).

وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد فريق الإمارات 35 نقطة في وصافة الدوري، بانتظار إستكمال مباريات الجولة حيث ستقام مساء اليوم أربع مباريات ويلعب فيها عند الساعة الخامسة و5 دقائق الرمس مع الفجيرة، ومسافي مع التعاون، والعروبة مع حتا، بينما عند الساعة الخامسة و10 دقائق يلعب فرسان هسبانيا مع "جلف اف سي"، وتستكمل غدا بثلاث مباريات اهمها مواجهة العربي مع دبا الحصن، ويلعب ايضا الذيد مع بينونة، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء.