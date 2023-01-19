4 أشواط في أمسية "كأس دبي العالمي" ضمن أفضل 100 سباق عالمياً

أعلن الاتحاد الدولي لهيئات سباقات الخيل (افها) بالتعاون مع "تصنيفات لونجين" العالمية للسباقات، عن القائمة السنوية لأفضل 100 سباق مصنف ضمن الفئة الأولى "جروب1" حول العالم للعام المنصرم 2022، في قائمة ضمت 4 سباقات (أشواط) أقيمت ضمن أمسية "كأس دبي العالمي" مارس الماضي.



وجاء الشوط الرئيس في الأمسية (كأس دبي العالمي) بالمركز 15 عالمياً، متبوعاً بسباق دبي شيماء كلاسيك بالمركز 19، ومن ثم سباق دبي تيرف بالمركز 38، وأخرها القوز سبرينت في المركز 67.



وتم وضع القائمة بمعايير من بينها التصنيف السنوي للسباقات بناء على الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى في كل سباق، ليعتلي سباق "لونجين بريدرز كب كلاسيك" القائمة باعتباره أعلى سباقاً من حيث التصنيف حول العالم، وهي المرة الثانية التي يفوز بها السباق الأميركي العريق بالجائزة بعد فوزه عام 2016.



وجاء في المركز الثاني عالمياً سباق "شامبيون ستيكس" في ختام موسم السباقات البريطاني، متبوعاً بـ "الأرك الفرنسي"، ثم "لوكينغ ستيكس" بالمركز الثالث، وسباق "باسفيك كلاسيك ستيكس" بالمركز الرابع، مع العلم أن القائمة لهذا العام ضمت سباقات من 12 دولة، وتوزعت على 40 مضمار للسباقات حول العالم.