10 مشاهد جديدة تظهر في ذهاب دوري الدرجة الأولى

اختتم الدور الأول لدوري الدرجة الأولى (مرحلة الذهاب) بتصدر نادي حتا ونيله لقب بطل الشتاء، وتأثرت مباريات الدوري بالأحداث الدولية التي تزامنت مع توقيت البطولة نفسه، مثل كأس العالم «قطر 2022»، وكأس الخليج العربي في العراق «خليجي 25»، ما أسهم في غياب الجمهور عن بعض المباريات، وافتقاد البطولة للتغطية الإعلامية المعهودة، وفي الوقت نفسه شهدت مباريات دوري الدرجة الأولى عدداً من المشاهدة غير المسبوقة التي لم تظهر في المواسم الماضية.

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