البطائح يواجه مليحة في ذهاب نصف نهائي «الصالات»

يستضيف البطائح ضيفه مليحة الساعة السابعة اليوم، ضمن مرحلة الذهاب لنصف نهائي دوري كرة الصالات (البلاي أوف)، على أن يجددا اللقاء في مباراة الإياب الأحد المقبل، في قاعة نادي مليحة، وذلك لحسم هوية الفريق الذي سيصعد لمواجهة فريق الشارقة في المباراة النهائية.

يذكر أن البطائح بلغ نصف النهائي بعد تفوقه على دبا الحصن بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-2)، بينما تأهل مليحة بعد تفوقه على خورفكان بمجموع الذهاب والإياب (6-4).