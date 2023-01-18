الجزيرة يضم هداف منتخب البرازيل للناشئين لمدة 3 سنوات

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن تعاقد الجزيرة مع اللاعب البرازيلي فابريسيو يان، قادماً من فلامينغو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «غلوبو» أن اللاعب، البالغ من العمر 18 عاماً، ودّع فريق فلامينغو، وتوجه إلى أبوظبي لاستكمال إجراءات التعاقد مع الجزيرة بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

وأضافت أن «فابريسيو عقده ينتهي مع فلامينغو في 30 نوفمبر المقبل، بينما سينتقل إلى الجزيرة خلال فترة الانتقالات الجارية، وتم وضع بند في عقده مع (فخر أبوظبي)، ينص على احتفاظ النادي البرازيلي بنسبة 30% من الحقوق الاقتصادية للاعب الشاب».

وأشارت إلى أن فابريسيو يعد من أبرز المواهب في فلامينغو، لافتة إلى أنه انضم إلى الفريق في 2018 وهو يبلغ من العمر 14 عاماً، بينما أبرز مبارياته كانت أمام فريق ماكاي في 2021، عندما أحرز سبعة أهداف قاد بها فلامينغو للفوز 8-2.

وأوضحت أن فابريسيو هو هداف منتخب البرازيل تحت 17 عاماً في 2021، وحقق لقب كأس البرازيل وكأس السوبر للفئة الفنية نفسها.