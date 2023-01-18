برانكو: لاعبو عُمان لم يرتكبوا أي أخطاء

كال مدرب عُمان، برانكو إيفانكوفيتش، المديح لفريقه في الفوز 1-صفر على البحرين والتأهل إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25»، أول من أمس.

وهزّ جميل اليحمدي الشباك قبل سبع دقائق من النهاية بتسديدة مذهلة، ليصعد بعُمان لمواجهة العراق (البلد المضيف) في النهائي يوم غدٍ.

وستكون المواجهة بين العراق وعُمان هي الثانية في النسخة الحالية، بعد تعادلهما بدون أهداف في المباراة الافتتاحية قبل 10 أيام.

وقال إيفانكوفيتش خلال المؤتمر الصحافي: «وصلنا للنهائي وهذا ما يجعلنا نفتخر بأنفسنا.

أهنئ اللاعبين على مجهودهم. فقد لعبوا مباراة ممتازة على المستوى الخططي، ولم يرتكبوا أي أخطاء. كانت لدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين رغم الإصابات في صفوفنا».

وأبدى المدرب الكرواتي سعادته بنجاحه في إسعاد الجماهير العُمانية.

وقال إيفانكوفيتش عن هدف الفوز: «هذا الهدف كان جائزة للاعبين على الأداء خلال اللقاء».