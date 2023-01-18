10 مشاهد مثيرة في «خليجي 25» جعلته حدثاً مميّزاً بعد عجائب المونديال

يلتقي العراق مع عُمان في نهائي كأس الخليج الـ25 غداً على استاد البصرة الدولي، عقب أجواء مثيرة شهدتها البطولة على مدار 13 يوماً، إذ رغم أن منافسات العرس الخليجي أقيمت بعد أيام قليلة من نهاية الحدث التاريخي كأس العالم (قطر 2022)، لكن برزت 10 مشاهد جعلت «خليجي 25» حدثاً مميّزاً بعد عجائب المونديال.

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