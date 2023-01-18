حارب عبدالله ضمن قائمة أفضل 10 «جناح أيسر» عالمياً تحت 21

اختار مرصد «سي أي إي إس» لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي، حارب عبدالله سهيل، ضمن قائمة أفضل 10 أجنحة يسرى في العالم.

ووفقاً للخوارزمية التي يستخدمها المرصد، اختير حارب عبدالله كأحد أبرز 10 لاعبين واعدين في العالم يلعبون في مركز الجناح الأيسر للاعبين الذين لا تتجاوز أعمار 21 عاماً.

وضمت القائمة كلاً من البولندي جاكوب كامنيسكي لاعب فولفسبورغ الألماني، والبرازيلي تاليس ماغنو لاعب نيويورك سيتي الأميركي، والروماني أوكتافيان بوبيسكو لاعب ستيوا بوخارست، والسويدي أنتوني إيلانغا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتشيكي أدم هلوزك لاعب باير ليفركوزن الألماني، والنيجيري أولاكونلي أولسغين لاعب كراسنودار الروسي، والبرازيلي غابرييل فيرون لاعب بورتو البرتغالي، والصربي ستيفان ميتروفيتش لاعب ريد ستار بلغراد، والدنماركي محمد دارامي لاعب كوبنهاغن، وأخيراً حارب عبدالله لاعب شباب الأهلي.

يذكر أن حارب عبدالله فرض نفسه في الفترة الماضية بوصفه أحد أبرز اللاعبين الشباب في الإمارات وآسيا، إذ تصدر قائمة أفضل موهبة شابة في القارة في العام الماضي، بعدما تألق بشكل لافت مع فريقه، ومع المنتخب، بدءاً من المباراة الحاسمة في ختام تصفيات دور المجموعات بمونديال 2022، أمام كوريا الجنوبية، بإحرازه هدف الفوز، ثم ظهوره بمستوى رائع أمام أستراليا في الملحق الآسيوي، حيث كان الأكثر خطورة على دفاع أستراليا، كما صنع هدف الإمارات الذي جاء بتوقيع كايو، رغم أن «الأبيض» خسر 2-1.

وجاء حارب في يونيو الماضي في المركز الـ31، من ضمن أفضل 100 موهبة في العالم لسنة 2022، وفقاً لموقع «فوتبول أوبزيرفاتوري»، حيث احتل المركز الـ31 عالمياً، وتم تصنيفه أفضل موهبة واعدة اكتسبت خبرات من خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وشباب الأهلي.