مدرب البحرين يشيد بهدف الفوز العُماني «المذهل»

أبدى مدرب البحرين، هيليو سوزا، سعادته بأداء لاعبيه، رغم هزيمة (حامل اللقب) بهدف دون رد أمام عُمان في الدور قبل النهائي لكأس «خليجي 25»، أول من أمس.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «كانت مباراة متوازنة، أدينا الشوط الأول بشكل جيد، استحوذنا لفترات وكذلك عُمان، المباراة انتهت بتسديدة رائعة. قاتلنا بشراسة، وفخور باللاعبين».

وسجل جميل اليحمدي هدفاً مذهلاً قبل سبع دقائق من النهاية، ليصعد بمنتخب عُمان إلى النهائي.

ومع اقتراب الوقت الأصلي من نهايته، وصلت تمريرة إلى اليحمدي خارج منطقة الجزاء ليسددها مباشرة مذهلة في الزاوية العليا لمرمى سيد جعفر.

وتأهلت عُمان لمواجهة العراق (البلد المضيف) في النهائي يوم غدٍ، وكان العراق فاز 2-1 على قطر. وقال سوزا: «لعبنا مباريات جيدة خلال البطولة، المباراة حسمتها تفاصيل صغيرة».

وأضاف: «بالتأكيد سنعمل على التغيير. نبني فريقاً متوازناً للمستقبل، ونحاول المزج بين الخبرة والشباب، من الطبيعي منح فرصة للشبان خلال كأس الخليج، تنتظرنا كأس آسيا وسنواصل العمل من أجل البحرين».