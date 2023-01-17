قرعة الكأس الذهبية للبولو تضع «الحبتور» مع «إيه إم» في الافتتاح

كشفت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو خلال مؤتمراً صحافياً تفاصيل النسخة الثالثة عشر من بطولة كأس دبي الفضية والتي تقام خلال الفترة من 21 يناير الجاري وحتى الرابع من فبراير المقبل بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لبطولات كأس دبي الذهبية، محمد الحبتور، وممثلي الفرق المشاركة بالبطولة، عن مواجهات قوية في الافتتاح يوم 21 يناير الجاري، إذ تجمع المباراة الأولى الحبتور مع «إيه إم» فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الإمارات مع ذياب دبي.

وتقام الجولة الثانية يوم 24 يناير، ويلتقي فيها «بنجاش» الذي غاب عن جولة الافتتاح مع الخاسر من المباراة الثانية في اليوم الأول ويلعب الفائز من المباراة الثانية مع الخاسر من المباراة الأولى، ومع نهاية الدور الأول يلعب الأول والثاني في المباراة النهائية للبطولة فيما يلعب الثالث والرابع في الترتيب على مراكز الترضية الثالث والرابع.

وأكد سعيد حارب أن مجلس إدارة اتحاد البولو الحالي أعطى اهتماما كبيرا باللعبة التي دخلت في مجال السياحة الرياضية والاقتصاد الرياضي، وشهدت تنظيم عدد كبير من البطولات على مدار الموسم مشيرا إلى أن الاتحاد الحالي يملك خطط تطويرية للنهوض باللعبة.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بتدشين النسخة 13 من الكأس الذهبية، مؤكدا أن «البطولة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ووصلت إلى 20 هاند يكاب بعدما بدأنا من الصفر ووصلنا إلى أعلى مستويات اللعبة على مستوى العالم، ودائما ما تجمع هذه البطولات عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين الذين ينقلون خبرتهم إلى اللاعبين المواطنين بجانب قوة الخيول المشاركة ويكفي أن هذه البطولة تشهد مشاركة 260 خيلاً».