قرعة منصفة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.. والإمارات في المجموعة الأولى

أسفرت قرعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 32، التي سحبت اليوم في دبي، عن نتائج متوازنة للفرق العشرة التي وزعت على مجموعتين في الدور التمهيدي للبطولة المقامة على صالة نادي النصر خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى الخامس من فبراير المقبل.

وحضر مؤتمر القرعة، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأقيمت القرعة وللمرة الأولى بتاريخ البطولة إلكترونياً، قبل أن تأتي نتائجها منصفة من حيث قوة المستويات الفنية والمباريات في الدور التمهيدي، الذي سيمنح في ختامه التأهل للفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة للدور ربع النهائي.

وجاء منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بجوار الوحدة السوري وسترونغ غروب الفليبيني ودينامو اللبناني والنصر الليبي، فيما جاء الرياضي اللبناني في المجموعة الثانية بجانب مواطنه فريق نادي بيروت، والنفط العراقي ووسلا المغربي والنادي الإفريقي التونسي.