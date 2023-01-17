عمان يتأهل بهدف «جميل»

قاد جميل اليحمدي منتخب بلاده عمان للمباراة النهائية لدورة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي البصرة» وذلك على حساب منافسه البحريني (حامل اللقب) في المباراة التي جمعت الطرفين مساء أمس على استاد البصرة الدولي ضمن الدور نصف النهائي، في مباراة أدارها طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم عادل النقبي، لتتأهل بذلك عمان لمواجهة العراق في المباراة النهائية.

وظلت شباك طرفي المباراة صامدة أمام الهجمات المتبادلة حتى الدقيقة 83 حينما سدد جميل اليحمدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في أعلى الزاوية اليسرى لحارس مرمى البحرين، ليسجل بذلك هدف اللقاء الوحيد والذي حافظ عليه المنتخب العماني حتى النهاية.

يذكر أن المباراة جاءت متكافئة من الجانبين بتبادل الهجمات فيما بينهما منذ بداية اللقاء، كما أن المستوى الفني للفريقين أوفى بالتوقعات، وحظيت المواجهة بحضور جماهيري غفير ساند الطرفين.