صاحب أقل رصيد من النقاط يتوَّج بطلاً في «خليجي 22»

حقّق المنتخب القطري عام 2014 لقبه الثالث في كأس الخليج العربي، وذلك في النسخة الـ22 في السعودية، التي جمع فيها رصيداً هو الأقل تاريخياً للبطل في البطولات الخليجية بالدور التمهيدي، قبل التأهل لنصف النهائي، ثم انتزاع اللقب.

ولعبت بطولة خليجي 22 بنظام دوري المجموعات من مجموعتين، لتضع القرعة المنتخب القطري في المجموعة الأولى بجوار منتخبات السعودية واليمن والبحرين، في بطولة استهلها «العنابي» بتعادل إيجابي مع «الأخضر» السعودي بنتيجة (1-1)، ومن ثم تعادل سلبي أمام اليمن والبحرين، كانت كافية للمنتخب القطري للتأهل للدور الثاني كوصيف مجموعته برصيد ثلاث نقاط فقط، كأقل رصيد لمنتخب يبلغ المربع الذهبي في تاريخ البطولة، بينما تصدّر المنتخب السعودي المجموعة برصيد سبع نقاط.

وتخطّى «العنابي» بنجاح الدور نصف النهائي، عقب فوزه على عمان (3-1)، ويضرب موعداً مع السعودية في النهائي، بعد أن نجح «الأخضر» في إقصاء الأبيض الإماراتي بالفوز عليه (3-2).

وفي النهائي، لم يشفع للمنتخب السعودي افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عبر سعود كريري، بعد أن عادل القطريون بعد أقل من دقيقتين عبر المهدي علي، وانتظار القطريين حتى الدقيقة 58 لإعلان الفوز بتسجيل بوعلام خوخي الهدف الثاني.