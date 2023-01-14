شاكر: حراس «خليجي 25» لم يتعرضوا لاختبارات صعبة

أكد مدرب حراس المرمى في نادي خورفكان حالياً والفيصلي الأردني سابقاً العراقي زيد سمير شاكر، أن حراس مرمى بطولة «خليجي 25»، والتي تستضيفها مدينة البصرة في العراق في الوقت الحاضر لم يتعرضوا لاختبارات صعبة لكي يتم اختيار الأفضل، خصوصاً أن أكثر الأهداف المسجلة تسببت فيها الأخطاء الدفاعية والكرات الثابتة ومعظمها لا يتحمله حراس المرمى، وهو ما كشفت عنه المباريات التي أقيمت باستثناء حالات فنية قليلة وهو أمر معتاد في كرة القدم. وقال زيد شاكر لـ«الإمارات اليوم»: «استناداً لإحصاءات مباريات البطولة لغاية الجولة الثالثة يبرز حارس مرمى العراق جلال حسن الذي استفاد من متانة خط دفاعه متصدياً لجميع الكرات وبنسبة 100%». وأضاف: «الحسابات الرقمية ومقارنة بقوة المباريات في المجموعتين تكشف عن تميز حارس مرمى منتخب عمان إبراهيم المخيني، بعد نجاحه بمباراة عُمان والسعودية في التصدي لسبع كرات مما يعتبر الأكثر تصدياً للكرات بواقع 10 تصديات من مجموع 13 كرة إحداها ضربة الجزاء الحاسمة أمام اليمن في المباريات الثلاث، ونال تقييماً 7.2 درجات في المباريات الثلاث».

وتابع: «حارس مرمى منتخب قطر مشعل برشم نال أعلى درجة تقييم للحراس بواقع 8.5 درجات في مواجهة منتخب الكويت، بعد نجاحه في التصدي لأربع كرات حاسمة، ونال حارس مرمى الكويت سليمان عبدالغفور ثاني أعلى تقييم وهو 8.1 درجات في المباراة التي فاز بها الكويت على الإمارات بهدف نظيف وتصدى فيها ايضاً لأربع كرات أسهمت في حسم نتيجة المباراة».