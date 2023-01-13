العراق وعُمان إلى نصف نهائي «خليجي 25» في أجواء عالمية

حجز منتخبا العراق وعُمان مقعديهما في الدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى من بطولة «خليجي 25»، على حساب اليمن والسعودية اللذين ودعا البطولة من مرحلة دور المجموعات. وحقق «أسود الرافدين» فوزاً كبيراً على منتخب اليمن بخمسة أهداف دون مقابل، أمس، على ملعب البصرة، وأمام 65 ألف متفرج امتلأ بهم جنبات الملعب وسط أجواء عالمية.

وتمكن مصطفى ناظم من منح فريقه التقدم عن الدقيقة 40، بعد محاولات عدة قام بها المنتخب العراقي للوصول لمرمى الحارس محمد فتح أمان، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استفاد «أسود الرافدين» من نقص المردود البدني لدى المنتخب اليمني الذي لم يتمكن من مجاراة العراقيين، الذين سجلوا أربعة أهداف متتالية تناوب على إحرازها أمجد عطوان «64»، وأيمن حسين لهدفين «74 و75»، حسين علي «88». وبهذه النتيجة، يعبر العراق إلى الدور نصف النهائي في صدارة مجموعته، بعد أن حصد سبع نقاط متفوقاً على عُمان الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، في انتظار صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، والتي يتنافس عليه منتخبات الإمارات والكويت وقطر. وفي المباراة الثانية، استطاع المنتخب العُماني أن يتخطى عقبة الأخضر الشاب بصعوبة بالغة بالفوز 2-1 بعد مباراة عانى فيها الأحمر، أمام المنتخب السعودي الذي تسيد معظم فترات اللقاء، وكان الأقرب للفوز لولا نقص الخبرات. وتمكن المنذر العلوي من افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 34، مستثمراً عرضية صلاح اليحيائي.

ولكن رد المنتخب السعودي كان سريعاً واستطاع أن يتعادل له تركي العمار عند الدقيقة 41، بعد عرضية تلقاها من سيمحان العمار.

واستطاع العُمانيون رغم أفضلية السعودية في الشوط الثاني من إدراك هدف الفوز قبل ثماني دقائق من النهاية، بتسديدة صاروخية بعيدة المدى أطلقها حارب السعدي.