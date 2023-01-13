60 طياراً يستعرضون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»

تبدأ اليوم، بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، في نسختها الرابعة، عروضها بمشاركة 60 طياراً يمثلون 20 دولة، في مقدمهم طيارون من الإمارات، يتنافسون على لقب البطولة التي تستمر ثلاثة أيام.

وأكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، أنه تم اتخاذ كل الترتيبات التي تضمن نجاحاً كبيراً للبطولة، على غرار النسخ التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية، بفضل تعاون الجهات المختلفة في الإمارة الباسمة مع اللجنة المنظمة. من جانب آخر، أكد عيسى هلال الحزامي أن فكرة إنشاء ناد للرياضات الجوية في الشارقة، أسوة ببقية الرياضات أمر قيد الدراسة، ووفق أولويات سياسة حكومة الشارقة التي نقوم بتنفيذها.