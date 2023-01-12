«الأبيض» يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة قطر

استأنف منتخب الإمارات تدريباته اليومية، استعداداً للمواجهة المصيرية الحاسمة غداً، أمام المنتخب القطري، ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، إذ يسعى الجهاز الفني إلى معالجة الجوانب النفسية لدى اللاعبين عقب الخسارة أمام الكويت بهدف نظيف ليبقى من دون رصيد، رغم أن حظوظه في المنافسة لاتزال قائمة، لكنها تعتمد على فوزه على قطر بأكثر من هدف، وانتظار نتيجة مباراة الكويت والبحرين.