فوز صعب للجزيرة على العين في كأس اليد

نجى فريق اليد في نادي الجزيرة من مصيدة مستضيفه العين، بعد أن نجح «فخر أبوظبي» في لقب تأخره بفارق الهدفين مع نهاية الشوط الأول، إلى انتصارٍ صعب جاء في الثواني الأخيرة بنتيجة (29-28)، في مباراة مؤجلة لحساب المجموعة الثانية في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة.

وأهدى الانتصار فريق الجزيرة، الدخول في شراكة مع شباب الأهلي على صعيد المركز الثاني ورصيد النقاط الأربع، بفارق نقطتين عن الشارقة متصدر فرق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، فيما أودت خسارة العين في البقاء بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويعاود فريقا الجزيرة والعين غدا الجمعة، خوض مباريات الجولة الختامية من الدور التمهيدي، حين يلتقي الجزيرة مع ضيفه الشارقة، على أن يستضيف العين فريق شباب الأهلي، في مباراتين تمثلان الفرصة الأخيرة لكل من «فخر أبوظبي» و«فرسان دبي» لانتزاع إحدى بطاقتي المجموعة الثانية المؤهلة إلى الدور نصف النهائي.