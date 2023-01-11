100 بطولة ومشاركة تصنع موسم أبوظبي البحري في 2023

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن موسم 2023 البحري سيكون استثنائيا للنادي بتنظيم واستضافة قرابة الـ 70 حدثا طوال الموسم تنقسم بين محلية ودولية وحديثة وتراثية، وهو رقم يسجله النادي للمرة الأولى منذ مواسم، وسيرتفع إلى الرقم 100 مع المشاركات الدولية لفريق أبوظبي للزوارق السريعة وفريق الشراع الحديث.

وكشف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن موسم النادي البحري سيكون استثنائيا بحكم التنوع الكبير والكثافة في تنظيم واستضافة البطولات البحرية والأنشطة المختلفة والمهرجانات التي ستصل لكل أنحاء إمارة أبوظبي.

وشدد على أن بطولات النادي ستصل إلى مدن وشواطيء مختلفة في إمارة أبوظبي منها كاسر الأمواج في العاصمة، القناة البحرية، مدينة المرفأ في الظفرة، والسلع وهو ما يحقق استراتيجية النادي البحري في الوصول لأكبر عدد ممكن من الوجهات البحرية في العاصمة.

وكشف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن أن الموسم الحافل للنادي لن يتوقف عند حاجز التنظيم والإستضافة فقط حيث سيكون لفريق أبوظبي للزوارق السريعة مشاركات قوية ومحطات عالمية في الفترة المقبلة أيضا بحكم المشاركة في بطولات العالم في الفورمولا1، الفورمولا2، الفورمولا4 والدراجات المائية والتي من المحتمل أن تصل إلى 30 محطة بالإضافة للمشاركات القوية لفريق أبوظبي للشراع الحديث في عدد من البطولات الدولية والعالمية، وهو ما يجعل النادي يقترب من الرقم مائة على مستوى التنظيم والمشاركات.

ومن المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل أولى منافسات الموسم البحري في أبوظبي مع انطلاق تفاصيل الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على كاسر الأمواج في العاصمة.

