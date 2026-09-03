بطولة جديدة تستهدف صقّاري المستقبل

كشف نادي أبوظبي للصقارين عن أجندة متنوّعة من المسابقات، خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير المقبلين، واستحداث بطولة العين للصيد بالصقور، التي تتضمن إقامة مسابقتَي «التلواح» و«الهدد» للناشئين.

وأكد مدير الفعاليات في النادي، محمد علي الرميثي، أن قسم الأنشطة المجتمعية في النادي ينظم مبادرات عدة للمشاركة في عدد من المهرجانات مثل مهرجان الحصن، والمهرجان البحري، ومهرجان الحرف التقليدية في العين، تماشياً مع عام الأسرة 2026.

وأشار إلى اهتمام النادي ببرنامج «صقار أبوظبي» لتدريب وتأهيل طلبة المدارس، وأضاف أن رياضة الصيد بالصقور تحظى بأهمية كبيرة في الإمارات.