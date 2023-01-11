رئيس الاتحاد العراقي يوزع بنفسه تذاكر "خليجي 25"

ظهر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال على شريط فيديو بثه حساب "معرض الكرة العراقي" لكرة القدم على "يوتيوب"، وهو يوزع بنفسه تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج 25 التي تقام حاليا في مدينة البصرة العراقية، علما أن البطولة تقام بمشاركة ثمانية منتخبات هي: العراق الدولة المضيفة والإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت واليمن. وتشهد البطولة إقبالا كبيرا من الجمهور العراقي الذي يسعى لإخراج الحدث في أفضل صورة ممكنة.