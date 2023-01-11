أبطال الإمارات يلمعون في «يوم دبي البحري»

لمع أبطال الإمارات في سباق «يوم دبي البحري» للقوارب الشراعية الحديثة، الذي نظمه نادي دي الدولي للرياضات البحرية بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).

ونجح البطل العالمي صاحب برونزية بطولة العالم في المكسيك 2022، عادل خالد، نجم فريق بي آند أو ماريناز، في انتزاع المركز الأول في فئة ألكا 7، متفوقاً على ستة مشاركين، من بينهم جون ولكوك ومانوليس تيرغكونيس من نادي دبي لزوارق الشاطئ، اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث. وتألق نجم فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حمزة آل علي، في منافسات الرجال (ألكا 6)، محتلاً المركز الأول، وحلت البطلة ضحى ال بشر من نادي أبوظبي في المركز الثاني، فيما حلّت الفرنسية ليوني بونابارتي ثالثة.

وفي منافسات (ألكا 4 شباب)، سجل محمد الزعابي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية تألقاً لافتاً، متقدماً على منافسه ناصر خالد العويس من نادي الحمرية الثقافي الرياضي، فيما حصل المتسابق نوح الحمادي على المركز الثالث. ولدى الشابات نجحت البطلة مروة الحمادي من نادي ابوظبي للرياضات البحرية في احتلال المركز الثالث، بعد متسابقتي نادي دبي لزوارق الشاطئ اليونانية نادين تيرغكونيس (الأولى)، وايفا هاردي (الثانية).

وحصد فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية المراكز الثلاثة الأولى في منافسات (اوبتمست ناشئين)، حيث نال سيف الزعابي المركز الأول، وحصل محمد مروان وماجد آل علي على المركزين الثاني والثالث.