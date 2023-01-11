مطالب بإقالة مدرب اليمن بسبب تصريح مستفز

دعا مستشار وزارة الشباب والرياضة اليمنية، محمد بن عبدات، إلى عدم التعرّض للاعبي منتخب اليمن المشاركين في «خليجي 25» بالسخرية والاستعطاف.

وقال في تصريحات صحافية: «استفزّنا وصف المدرب ميروسلاف سوكوب، المؤلم واللاواقعي حول منتخبنا، الذي يمسّ ملايين الشعب اليمني، ولهذا وجّهتُ له سهاماً قوية من ردّة الفعل، وطالبتُ بإقالته كرد اعتبار لما صرّح به».

وأضاف: «هناك من يريد استغلال موضوع واقي الساق الذي جرى تغييره بين لاعبين، مع أنه أمر عادي جداً يحدث في مرّات عدة في مختلف ملاعب العالم، ولا مبرّر للمبالغة فيه ونعرّض منتخبنا ولاعبيه للسخرية والاستعطاف».